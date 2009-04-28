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GROFIN AFRICA FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.146.272,46 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 14.146.272,46 €
Unterzeichnungsdatum
14/08/2009 : 14.146.272,46 €
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Erfolg für Afrika: Weltweit größter Wachstumsfinanzierungs-Fonds eingerichtet

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/08/2009
20090043
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GroFin Africa Fund
GroFin
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to USD 20 million.
USD 150 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

GroFin Africa Fund (GAF) is a target USD 150 million closed-end private equity fund providing loans and equity products, as well as business support to small businesses in various African countries. GroFin Capital contributes USD 10 million in cofinancing.

The Fund’s objective is to provide financing and business support to the “missing middle”, i.e. SMEs that lack access to commercial bank funding, are too large for microfinance institutions, and are outside the purview of private equity funds. GroFin uses the term “growth finance” to describe the sector in which it operates. The Fund’s operatations are targeted to the following countries: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Nigeria, Ghana and South Africa.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental analysis accourding to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of investee companies.

Not applicable.

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Erfolg für Afrika: Weltweit größter Wachstumsfinanzierungs-Fonds eingerichtet

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Erfolg für Afrika: Weltweit größter Wachstumsfinanzierungs-Fonds eingerichtet
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen