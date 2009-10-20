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ION BEAM APPLICATIONS - RSFF

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2009 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien – EIB vergibt 50 Mio EUR an IBA für FuE-Vorhaben in den Bereichen Krebsdiagnostik und -therapie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2009
20090041
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ion Beam Applications - RSFF
Ion Beam Applications - RSFF
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 118.00 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will cover part of the research and development investment programme in the field of cancer treatment and diagnosis including particule accelerators.

The objective of the project is to support the promoter R&D program.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities encompassed within this project will not materially change current R&D practices and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. Thus an EIA according to the EU Directive 97/11, as amended by Directive 2003/35 is not required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project is eligible under Risk Sharing Finance Facility (RSFF). RSFF is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Belgien – EIB vergibt 50 Mio EUR an IBA für FuE-Vorhaben in den Bereichen Krebsdiagnostik und -therapie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen