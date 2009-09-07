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ISLAND&COASTAL INFRASTRUCTURE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 25.000.000 €
Wasser, Abwasser : 5.000.000 €
Verkehr : 7.500.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 12.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/09/2011 : 5.000.000 €
15/09/2011 : 7.500.000 €
15/09/2011 : 12.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EIB vergibt 85 Mio EUR für den Infrastrukturausbau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/09/2011
20090035
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Island Infrastructure Facility
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million.
EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes in the context of the Islands Act and based on principles of the National Island Development Programme (NIDP); both are strategic documents for the islands’ sustainable development.

The project is expected to comprise small-sized schemes in the fields of municipal infrastructure (including water, sewerage and electricity supply), social infrastructure and environmental protection, to be implemented over the period 2010-2013, and will benefit 58 local communities in 7 coastal-island counties.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will be required to comply with the provisions of EU environmental legislation (namely SEA, EIA and nature conservation areas; respectively Directives 2001/42/EC, 85/337/EEC as amended, 92/43/EEC and 79/409/EEC). The transposition of EU Directive on Energy Performance of Buildings directives (2002/91/EU) will be assessed.

The projects will be small and procurement will comply with national regulations. Where necessary, EU procurement protocols will be followed (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC).

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Kroatien: EIB vergibt 85 Mio EUR für den Infrastrukturausbau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen