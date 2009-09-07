ISLAND&COASTAL INFRASTRUCTURE FACILITY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes in the context of the Islands Act and based on principles of the National Island Development Programme (NIDP); both are strategic documents for the islands’ sustainable development.
The project is expected to comprise small-sized schemes in the fields of municipal infrastructure (including water, sewerage and electricity supply), social infrastructure and environmental protection, to be implemented over the period 2010-2013, and will benefit 58 local communities in 7 coastal-island counties.
The promoter will be required to comply with the provisions of EU environmental legislation (namely SEA, EIA and nature conservation areas; respectively Directives 2001/42/EC, 85/337/EEC as amended, 92/43/EEC and 79/409/EEC). The transposition of EU Directive on Energy Performance of Buildings directives (2002/91/EU) will be assessed.
The projects will be small and procurement will comply with national regulations. Where necessary, EU procurement protocols will be followed (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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