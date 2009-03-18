Syrian Cement Company

Übersicht
The promoter is a locally incorporated company, established to implement the proposed project. The company is majority-owned by a European cement producer.
The project concerns the construction and operation of an integrated cement plant with a capacity of 7,500 ton per day of clinker, equivalent to some 2.6 Mt of cement per annum.
The project will primarily cater to the domestic market which is currently in deficit. By facilitating local cement production this project should reinforce Syria’s capacity for self-sustaining development, increasing the local value added while replacing the present high level of more expensive cement imports. The project is of particular significance being one of the first large scale private sector investments in the industrial sector in Syria. The project further supports Foreign Direct Investment (FDI) by a European company into Syria.
An equivalent project in the EU would fall under Annex II of Directive 97/11/EC. An Environmental Impact Assessment has been carried out. Mitigating measures to be applied, if any, and compliance with relevant legislation will be assessed during appraisal.
Procurement procedures will comply with the Bank’s procedures for private-sector projects
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.