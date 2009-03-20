Regmifa Microfinance Fund for Africa

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Regional Micro Small and Medium Enterprises (MSME) Investment Fund for Sub-Saharan Africa (REGMIFA) to be incorporated in Mauritius.
Regional Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Investment Fund for Sub-Saharan Africa (REGMIFA) shall be a specialised investment fund that will be established in Mauritius, promoted by a donor consortium composed of leading Donors/DFIs and IFIs and led by German Financial Cooperation (KfW), in order to enhance long and medium financial needs of local financial intermediaries providing funding to Micro, Small and Medium Entreprises in Sub-Saharan Africa.
This operation aims to meet the objectives of the Cotonou Agreement for the eradication of poverty by supporting the improvement in the quality, availability and accessibility of financial services and the development of modern financial institutions and sustainable microfinance operations.
The key strategic objectives of the operation are:
- Medium to long term debt financing of commercially viable and preferably smaller MSME lending intermediaries in all Sub-Saharan Africa with a particular emphasis on local currency funding;
- Provision of Technical Assistance to support the growth process of the institutions.
As such it is one of a series of EIB operations that are running concurrently in the microfinance sector. These include equity, direct lending and technical assistance to regulated and non-regulated Microfinance Institutions (MFIs), local banks and other financial institutions which provide financing to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Sub-Saharan Africa.
Environmental analysis according to guidelines acceptable to the Bank will be part of the Fund’s due diligence process in the appraisal of investee companies.
EIB will ensure that the procurement of TA services conforms to the EIB’s standards.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.