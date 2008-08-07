Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ANDALUCIA CENTROS EDUCATIVOS

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 400.000.000 €
Bildung : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/05/2010 : 400.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Andalusien unterzeichnen Darlehensvertrag über 400 Mio EUR zur Finanzierung von Schulen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/05/2010
20080807
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Andalucía Centros Educativos
Comunidad Autónoma de Andalucía
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 400 million.
EUR 1 084.61 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the rehabilitation, modernisation, construction and equipping of primary and secondary general and vocational educational facilities located thorough the region. It also includes the professional development programme of employed teachers as envisaged in the current regional plan.

The project will contribute to human capital formation and economic and social development in Andalucía.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Andalusien unterzeichnen Darlehensvertrag über 400 Mio EUR zur Finanzierung von Schulen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Andalusien unterzeichnen Darlehensvertrag über 400 Mio EUR zur Finanzierung von Schulen
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen