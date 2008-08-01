Plastic Materials Innovation

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the construction of new international Innovation Headquarters in Linz, Austria, and related specialised equipment in Linz and Schwechat aimed at expanding the promoter’s innovation capabilities, as well as on-going research and development operating expenditures to be incurred in Austria in the time frame 2009-2012. The research and development activities will focus on polymer design, particularly for automotive appliances, advanced packaging and moulding applications.
Financing of new R&D facilities and research activities on plastic materials.
For capital expenditures included as part of this project (construction of new R&D facilities, equipment, pilot plants, testing facilities), falling under Annex II of the directive 97/11, the decision made by the competent authorities for requesting (or not) an EIA on the basis of Annex III of the Directive will be verified during project appraisal. For R&D activities encompassed within this project that will be carried out within existing facilities, an EIA according to the EU Directive 97/11 as amended by Directive 2003/35, should not be required. Compliance of R&D activities with other relevant EU environmental legislation will also be verified during appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.