Laja Hydro Power Plant Project

Übersicht
GDF Suez
The project comprises the development, construction, commissioning and operation of a hydro power plant (Laja, 34.4 MW).
The project provides for increasing demand of electricity from renewable energy sources, supporting EU priority objectives related to climate change. The project is in line with ALA mandate by supporting European FDI and promoting environmentally sustainable energy.
The project, if located in the EU, would fall under Annex I of the EIA-Directive, requiring an Environmental Impact Assessment (EIA) to be performed including public consultation. The promoter has carried out an EIA and received the environmental authorisation based on this. The details of the EIA, the requirements of Chilean regulations, their compliance to the Bank’s requirements, including public participation and socio-economic assessment, will be examined during the appraisal.
The procurement of the project is not required to follow public procurement procedures since, under the Bank’s Guide to Procurement, the PPA has been awarded through an open international procedure, which is not considered to have provided any special or exclusive rights to the promoter. Additionally, the Chilean electricity market seems liberalised (to be confirmed at the appraisal). In line with its principles and its statute the Bank will however ensure that contracts for the implementation of the project have followed suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices. Contracts awarded must be negotiated impartially and accord with the project’s best interests.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.