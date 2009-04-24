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VW ARGENTINA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Argentinien : 170.000.000 €
Industrie : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2009 : 70.000.000 €
24/07/2009 : 100.000.000 €
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Argentinien: EIB gewährt VW Darlehen für Investitionen in Argentinien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2009
20080787
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VW Argentina II

Volkswagen Argentina S.A (VWA)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million.
Up to EUR 341 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment for the manufacturing and assembly of a new light commercial vehicle.

Contributing to i) support of EU presence in Latin America through Foreign Direct Investment and ii) the economic development of Argentina through employment and exports.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to follow the appropriate EU environmental and social principles, standards and practices, subject to local conditions. The Bank’s services will, however, clarify the possible need for an EIA during the appraisal, subject to local conditions and the procedures followed by the Argentinean authorities in this case. Due attention will be paid to the social aspects of the project, in particular to the network of local suppliers and the indirect involvement of a large number of people in the component and service provision for the project.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.

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Argentinien: EIB gewährt VW Darlehen für Investitionen in Argentinien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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