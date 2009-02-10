Gruppo Fiat R&D

Übersicht
Fiat S.p.A.
The project concerns the Fiat Group’s RDI investments for passenger cars aiming at (i) the optimisation and further development of fuel-efficient conventional powertrain technologies including the investments in machinery and tooling for the launch of a new family of more efficient transmissions, mainly for smaller vehicles application; and (ii) the development of new more fuel-efficient exhaust systems, powertrain and electronics components, aiming mainly at CO2 reduction.
A significant reduction in fuel consumptions and CO2 emissions of the promoter’s powertrain.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised. An EIA therefore is not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Overall, the project is expected to have a neutral impact on the environment, while the commercial product of the activities will have positive environmental impact resulting in substantial reductions of vehicle emissions and fuel consumption.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF)
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.