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PLAN MEJORA RED CARRETERAS DE MURCIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 125.000.000 €
Verkehr : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2010 : 125.000.000 €
Andere Links
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2010
20080765
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Plan de mejora de red de Carreteras de Murcia

Comunidad autónoma de la Región de Murcia

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 125 million.
EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the investment programme developed by Regional Government of Murcia for the improvement and renewal of the roads network in the region.

The entire project is located in a convergence region. The project is therefore eligible under Article 267(a).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen