Tallink RO-PAX II

Übersicht
Tallink
Construction and purchase of one passenger ferry.
The vessel will sail between Tallinn and Stockholm.
The Ferry should fully comply with the International Maritime Organisation’s MARPOL ’78 incl. Annex IV and SOLAS. The objective of Tallink’s Safety Management System is to ensure that the valid rules and requirements set out by the IMO (International Maritime Organisation), various certification bodies, and other maritime organisations, as well as their applicable regulations and standards, are adhered to. The modern technical systems on board new ships are built in a way which allows them to contribute in providing the very safest of voyages and maintain a clean sea and air environment. The project is expected to have no significant environmental impact. The Bank's services will verify all environmental and safety issues during the project's due diligence. No EIA is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of Directive 97/11/EC.
Tallink is a private company not operating in the utilities sector and is therefore not covered by the EU directives on procurement. Procurement of the vessel's construction was the result of a direct negotiated procedure between the promoter and the Aker shipyard. This is considered by Tallink to be the most efficient process and is acceptable by the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.