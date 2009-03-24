SocGen French Polynesia Environment GL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Credit line to Banque de Polynésie S.A. (BDP) for the purpose of financing projects with demonstrable environmental benefits, e.g. renewable energy, energy efficiency, pollution abatement technology, and environmental municipal services. EIB finance will be limited to 50% of the cumulative underlying investment costs of the sub-projects financed.
The transaction will enhance availability of credit to sponsors of investments in the environment sector, reduce economically inefficient use of resources at a country level, support SMEs in pursuing environmentally sustainable business practices, and improve access to environmental services among consumers. The transaction has the potential to demonstrate the commercial viability of small to medium sized environment projects in the Pacific and the regulatory frameworks’ conduciveness to investments in sustainable development.
Bearing in mind that this transaction aims to support environmental projects, legal documentation will stipulate the obligation for financial intermediaries to ensure that projects financed under this loan are in line with relevant national and/or EU environmental legislation. A significant part of the Facility will be dedicated to projects with a principle aim to mitigate GHG emissions and thus address climate change.
Procedures employed for award of all contracts to be financed by the Bank will be reviewed to ensure that they comply with the Bank’s guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.