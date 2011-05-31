PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Comunidad Autónoma del País Vasco
The project supports País Vasco’s four year (2009-2012) investment programme with a set of new projects in support of the knowledge economy.
The project comprises small and medium-sized investment schemes in education and culture, ICT, and RDI (i) in support of the Region’s “Information Society Plan” in keeping with a strategy intended to adapt the Basque society to the digital era, foster cultural change and place new technologies at the service of citizens with the object of improving their standard of living, increasing social balance and strengthening the value of the economy, (ii) to create the conditions for economic growth and sustainable development, and (iii) to promote the development of human capital and regional infrastructure.
The project is a multi-sector, multi-scheme operation. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, or may have an impact on areas forming part of Natura 2000 network. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.
As a public administration entity the promoter is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC), including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.