MODERNIZACAO PARQUE ESCOLAR

Übersicht
Parque Escolar E.P.E.
The project comprises the planning, rehabilitation and extension, furnishing and equipping of 166 secondary schools spread throughout mainland Portugal. The purpose of the programme is to modernise the secondary school infrastructure network to provide an environment more conducive to learning and teaching. The programme also comprises the implementation of a maintenance plan in each school, to ensure that buildings will be fully functional throughout their lifetime.
The project is consistent with EU policy. A well-educated and well-integrated/included population is critical for the current and future economic, intellectual and social development of a country. The project will enhance the human capital stock of Portugal. In addition, the majority of the sub-projects are located in convergence regions.
The project mainly consists of the rehabilitation of existing buildings. Therefore, according to the local planning and approval processes, the competent authorities have requested no EIA due to the size and location of the buildings.
The promoter’s procurement procedures are in compliance with EU and national procedures applicable to public authorities.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.