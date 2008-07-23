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MONTEPIO - SMES AND OTHER PRIORITIES I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2010 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: 100 Mio EUR für KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 September 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/06/2010
20080723
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Montepio Loan for SMEs I
Caixa Económica Montepio Geral
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Estimated at EUR 100 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to finance investments of limited scale, promoted mainly by small and medium-sized companies.

The projects will be in a broad number of sectors, including investments in industry, service, energy or infrastructures in Portugal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All projects to be financed under this loan for SMEs will be required to comply with relevant national and EU policy and legislation.

The Bank will require that projects financed under the loan for SMEs comply with the relevant EU Directives on procurement (where applicable).

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Portugal: 100 Mio EUR für KMU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: 100 Mio EUR für KMU
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen