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PIERRE FABRE PHARMA R&D RSFF

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2011 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 100 Mio EUR für Forschungsvorhaben der Laboratoires Pierre Fabre

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2011
20080705
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Pierre Fabre Pharma R&D RSFF

PIERRE FABRE SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million
Around EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement of Pierre Fabre group pharmaceutical R&D programs in France.

The Pierre Fabre group has R&D activities in several therapeutic areas: Oncology, Central Nervous System, Cardio-vascular, Immunology and Dermatology. The group develops, manufactures and markets pharmaceutical products and services that make a significant difference to patients in terms of health, quality of life and in terms of lower medical costs for public healthcare systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities are monitored by the group’s internal control department, to verify compliance with the ISO 14000 standards on environmental management. Competent national authorities and the European Medical Agency (EMA) frequently inspect the sites concerned by the project, to check compliance with the relevant environmental and health regulations.

Previous operations with the promoter have demonstrated that international enquiry amongst short-listed, specialist laboratory and pilot scale equipment suppliers are used. The promoter is a private company, not operating in the Utilities sector and therefore not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory to the Bank.

Kommentar(e)

The project will be financed under The Risk Sharing Finance Facility (RSFF), an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Frankreich: EIB vergibt 100 Mio EUR für Forschungsvorhaben der Laboratoires Pierre Fabre

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen