Bord Gais Whitegate CCGT

Übersicht
The Project consists of a combined cycle gas turbine (CCGT) power station with a maximum rating of 445 MWe, to be constructed at a leased site in Whitegate, Co. Cork. The plant is designed for dual fuel operation with natural gas as the primary fuel and distillate fuel oil provided as a backup fuel. Natural gas will be piped to the site from the nearby natural gas pipeline owned by the promoter. An EPC contract covers the design, engineering, project execution and delivery of the main power plant.
The project will install modern power generation technology with high energy efficiency and a relatively low environmental impact. The new generating capacity provided will contribute to meeting expected growth in electricity demand in Ireland and to replacing existing heavy fuel oil, and gas/distillate oil power stations that are planned to be decommissioned over the next 5 years.
Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to the Annex 1 of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The EIA was developed in 2007 and after its approval a construction permit for the unit was granted by the competent authority. The EIA study found the project’s impact on environment acceptable. The details of the EIA will be reviewed during appraisal.
As a state owned entity, the promoter is subject to the EU legislation on procurement. The Turnkey EPC contract was announced in the OJEU and awarded in 2007.The details of the procurement procedure will be investigated during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.