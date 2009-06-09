SE Power Plant and Forest Industry R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Stora Enso Oyj
The project comprises two parts. Part I concerns investments in research, development and innovation related to pulp, paper packaging and forest products. Part II includes design, construction and operation of a combined heat and power generation facility in Ostroleka, Poland.
The RDI part of the project will support the research activities and technical development within a European paper and forest products manufacturer. The power plant project is located in a convergence region and the project will employ an efficient, combined heat and power technology and help to increase the energy self-suffiency of the promoter.
For the RDI part, an EIA will not be necessary according to EIA Directive as long as existing RDI facilities are used. The power plant is part of a bigger investment programme which falls under Annex I of Directive 85/337/EEC and is subject to an EIA. This part will require appropriate environmental permits under IPPC Directive 2008/1/EC. Full environmental details will be assessed during appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU directives on procurement. During the appraisal, the Bank will verify the promoter’s procurement procedures to ensure that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.