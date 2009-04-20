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MICROFINANCE LOK LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 10.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2009 : 10.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2009
20080677
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Microfinance LOK Loan for SMEs
LOK Microcredit Foundation Sarajevo
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projects undertaken by small and very small businesses, in the sectors of agriculture, trade, manufacturing, and services.

The loan is expected to provide finance at favourable conditions to small and micro-enterprises, thus supporting the development of the economy, contributing to job creation and poverty alleviation, both have high priority for BiH and the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under the loan will be compliant with domestic and EU applicable legislation.

The Bank will require that projects financed under the loan will be compliant with domestic and EU applicable legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen