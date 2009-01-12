RENAULT ELECTRIC AND CLEAN CARS RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the investment in R&D and Innovation activities for: (i) the optimisation and further increase of efficiency in its current conventional technology powertrains; and (ii) the development of full electric vehicles.
The project will contribute to extending the promoter’s knowledge and know-how in the field of conventional and full electric powertrains, and will support the accelerated introduction in the market of low-carbon-emission vehicles. It is expected to bring about positive environmental results in terms of reduction of fuel consumption and CO2 and other harmful emissions.
The project concerns investments in research, development and innovation activities that will be carried out in existing facilities, already authorised. The project might include further investments in machinery, tooling and any additional civil works, which are still to be confirmed. In this regard, the Bank’s services will verify during the project’s due diligence whether the project falls under the EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, where an EIA would be required. Overall, the project is expected to have a neutral impact on the environment, while the commercial product of the activities will have a positive environmental impact, resulting in substantial reductions in terms of vehicle emissions and fuel consumption.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF)
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.