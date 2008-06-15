GSM-RAILWAY FRANCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Réseau Ferré de France
Public-private partnership contract for the design, construction, deployment, operation, maintenance and financing of the GSM-R (Global System for Mobile Communication – Railway) mobile telecommunications network in France to replace the existing analogue train-ground radio system.
The project will contribute to the modernisation and interoperability of the trans-European railway network in France. It will increase the capacity, safety and competitiveness of the railway, encouraging a shift from road and air travel and leading to environmental benefits.
The project is not listed in Annexes I and II of EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.
RFF is bound by Community directives on procurement procedures. All works contracts will be put out to international tender with the notices being published in the Official Journal of the European Union (OJ). Contracts for services costing more than the applicable thresholds will also be subject to international invitations to tender published in the OJ.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.