Thameslink Rolling Stock Project (PPP)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The UK Department for Transport
The project consists of a long term PPP contract for the design, manufacture, financing and maintenance of 900 – 1,300 train vehicles (and two depots) for operators of the upgraded Thameslink rail lines, which will enhance the Thameslink train services in Southeast England.
Increased north-south rail capacity in the centre of London will reduce overcrowding on existing rail and underground services, increase the number of cross-London services and facilitate the transfer of passengers from International rail services terminating at St Pancras station to domestic rail services.
The manufacture of rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337EEC as modified. Despite the proposed locations for the depots being existing brownfield railway sites, the depot element of the project could fall under Annex II of the EIA directive, unless depot provision would be based on refurbishment of existing depots. This aspect will be investigated during appraisal, in order to get confirmation that this and other applicable EU environmental requirements will be complied with.
Following publication of a notice in the Official Journal of the European Union (OJEU) in April 2008 (2008/S 71-096012), four bidders were shortlisted in July 2008. The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC. In this context, the Bank will examine the procurement arrangements during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.