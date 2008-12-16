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ENBW WPD OFFSHORE WIND - BALTIC I

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 80.000.000 €
Energie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/03/2011 : 80.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB finanziert ersten Offshore-Windpark in deutscher Ostsee

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Dezember 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2011
20080591
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENBW Offshore Wind

ENBW Energie Baden-Württemberg AG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project cost.
Indicatively estimated to be around EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of Germany’s first commercial offshore wind farm. It comprises up to 21 turbines, each with a power of 2.5 MWe. The project is located in the Baltic Sea, 16 km off the German coast (close to the municipalities of Zingst and Prerow), at a water depth of between 16-19 metres. The overall project area is 7 km2.

The project aims to contribute to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in Germany to 20% by 2020 and to 50% by 2050.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) concerning the Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank will review the followed environmental procedures, including the result of possible EIAs, mitigating measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).

Compliance with the EU procurement directives and national laws shall be ensured.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB finanziert ersten Offshore-Windpark in deutscher Ostsee

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Deutschland: EIB finanziert ersten Offshore-Windpark in deutscher Ostsee
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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