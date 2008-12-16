ENBW WPD OFFSHORE WIND - BALTIC I

Unterzeichnung(en)
Übersicht
ENBW Energie Baden-Württemberg AG
Construction and operation of Germany’s first commercial offshore wind farm. It comprises up to 21 turbines, each with a power of 2.5 MWe. The project is located in the Baltic Sea, 16 km off the German coast (close to the municipalities of Zingst and Prerow), at a water depth of between 16-19 metres. The overall project area is 7 km2.
The project aims to contribute to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in Germany to 20% by 2020 and to 50% by 2050.
The project falls under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) concerning the Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank will review the followed environmental procedures, including the result of possible EIAs, mitigating measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).
Compliance with the EU procurement directives and national laws shall be ensured.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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