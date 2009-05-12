Philips Lighting Maseru

Übersicht
Operation of a manufacturing plant in Lesotho aimed at producing energy saving fluorescent lamps for the Southern African market (including recycling).
To produce energy efficient lamps in order to assist the South-African Government with the role-out of its Energy Demand Side Management Initiative. The project will create 500 jobs, and will be one of the first FDI helping the Lesotho economy to diversify its industrial structure away from the footloose textile industry.
The production activities will be carried in a building rented from the Lesotho National Development Company, for which the competent authority has decided that an EIA is necessary. The owner of the building has prepared a full EIA which is currently under public consultation and of which the bank has received a copy. The promoter has prepared, as requested by the local authorities, an Environmental Management Plan which has already been submitted to the competent authorities. Positive conclusions of the EIA with necessary supporting documentation by the competent Authority and of the EMP remain conditional for disbursement of the loan.
The promoter is a private company operating in a competitive manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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