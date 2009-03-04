Water Sector Framework Loan III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ministry of Agriculture of the Czech Republic
The project concerns investments within the scope of the Operational Programme Environment 2007-2013 to comply with Directive 91/271/EEC concerning urban waste water treatment, Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption and the Water Framework Directive 2000/60/EC. It mostly includes schemes for upgrading, modernisation and expansion of water and waste water systems.
The project will make the implementation of the water directives more affordable to the population and close the funding gap for the national contribution for access to the Structural and Cohesion Funds grants.
Current environmental impact legislation in the Czech Republic reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC and Directive 2003/35/EC). The Bank will ensure that all the schemes to be supported by the loan will comply with the relevant EU environmental legislation.
The schemes will be tendered in accordance with applicable thresholds and procedures of national and EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.