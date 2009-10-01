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EXTREMADURA ROAD NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2010 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB stellt 100 Mio EUR für die Verbesserung des Straßennetzes der Extremadura bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/02/2010
20080532
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Extremadura Road Network
Comunidad Autónoma de Extremadura
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million.
Up to EUR 223 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of 6 road schemes totalling approximately 21 km, including 5 bypasses and 1 new 8 km road section; Upgrading of 14 road schemes totalling approximately 211 km, necessary due to increase in traffic. All works will take place on 2-lane roads.

The project encompasses 2 lines of action to improve the regional road network in the Autonomous Community of Extremadura. The schemes will expand capacity, reduce travel times and increase traffic safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes to be financed under the proposed project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework, to be in line with EU environmental policy and acceptable in environmental terms to the EIB. In particular, compliance with EU Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC, the Habitats and SEA Directive 2001/42/EC will be verified during appraisal.

The Bank will review the procurement process during appraisal to confirm that it is compliant with applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18 or 2004/17/EEC).

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Spanien: EIB stellt 100 Mio EUR für die Verbesserung des Straßennetzes der Extremadura bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen