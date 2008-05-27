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PORT DE TANGER MED II-INFRASTRUCTURES

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/11/2010 : 200.000.000 €
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Umfangreichste EIB-Finanzierung im Infrastrukturbereich: 200 Mio EUR für den Ausbau des Hafens Tanger Med und 220 Mio EUR für den Bau eines 172 km langen Autobahnabschnitts zwischen Casablanca und der Region Tadla-Azilal

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2010
20080527
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Port de Tanger Med II - Infrastructures

Tanger Med Port Authority (TMPA), a subsidiary of TMSA, Tanger Méditerranée Special Agency (TMSA), a fully state-owned company.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
The total project costs are estimated at about EUR 800 million, to be confirmed during appraisal. The Bank’s contribution to the financing will not exceed the usual proportion for this type of project.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the infrastructure of the Tanger Med II port, a major expansion of Tanger Med port complex. The project facilities will include two new breakwaters and two new container terminals, with an additional capacity of 5 m TEUs p.a.

Raising the total Tanger Med Port’s capacity to 8 million TEUs and making it the largest transhipment port around the Mediterranean Sea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If within the EU, the Project would fall under Annex I of the EIA Directive and would require a full EIA. Following an integrated environmental impact study (EIS) covering the whole Tanger Méditerranée programme, an EIA process in accordance with Moroccan legislation has been carried out, including preparation of an environmental impact study and management plan. The final environmental consent has yet to be issued. Information and communication meetings were held at institutional level with the main project stakeholders.

EIA process, biodiversity assessment requirements, social impact; environmental/social mitigating measures and public consultation will be checked during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement. The project procurement plan and procedures will be reviewed during appraisal.

Kommentar(e)

The project will facilitate traffic flows between the Mediterranean region and markets on both sides of the Atlantic and Asia. It will also provide additional capacity for Moroccan international trade and will foster local economic development. By providing maritime transport infrastructure, the project will contribute to FEMIP objective to create an enabling environment for the development of the private sector.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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