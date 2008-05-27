PORT DE TANGER MED II-INFRASTRUCTURES

Übersicht
Tanger Med Port Authority (TMPA), a subsidiary of TMSA, Tanger Méditerranée Special Agency (TMSA), a fully state-owned company.
The project consists of the infrastructure of the Tanger Med II port, a major expansion of Tanger Med port complex. The project facilities will include two new breakwaters and two new container terminals, with an additional capacity of 5 m TEUs p.a.
Raising the total Tanger Med Port’s capacity to 8 million TEUs and making it the largest transhipment port around the Mediterranean Sea.
If within the EU, the Project would fall under Annex I of the EIA Directive and would require a full EIA. Following an integrated environmental impact study (EIS) covering the whole Tanger Méditerranée programme, an EIA process in accordance with Moroccan legislation has been carried out, including preparation of an environmental impact study and management plan. The final environmental consent has yet to be issued. Information and communication meetings were held at institutional level with the main project stakeholders.
EIA process, biodiversity assessment requirements, social impact; environmental/social mitigating measures and public consultation will be checked during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement. The project procurement plan and procedures will be reviewed during appraisal.
The project will facilitate traffic flows between the Mediterranean region and markets on both sides of the Atlantic and Asia. It will also provide additional capacity for Moroccan international trade and will foster local economic development. By providing maritime transport infrastructure, the project will contribute to FEMIP objective to create an enabling environment for the development of the private sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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