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PT NEXT GENERATION NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 300.000.000 €
Telekommunikation : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2010 : 100.000.000 €
28/09/2009 : 100.000.000 €
20/10/2011 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2009
20080516
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PT Next Generation Network
Portugal Telecom S.G.P.S., S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
To be determined during appraisal.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the upgrade of the promoter’s network to a Next Generation Network to offer high speed communication services in Portugal.

The project contributes to the policy objective of furthering the “Information Society” through the modernisation of fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a minor impact on the environment. The fibre optical cable will be installed inside existing duct infrastructure as far as possible. Any new ducts necessary will be built in urban areas or along main roads. Electronic equipment will be installed inside the promoter’s existing office-type buildings and the network terminations at customer premises.

Telecommunications have been excluded from the scope of the EU Directive coordinating the procurement of utilities. The procurement procedures followed by this private sector promoter are considered in the interest of the project and satisfactory to the Bank.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen