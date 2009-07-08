Jamaica Toll Road

Übersicht
Private sector operation
The construction of 17 km of tolled multi-lane (2x2) limited access carriageway extending the existing 46 km tolled motorway westwards from Kingston between Sandy Bay and Four Paths. This project is a further phase of “Highway 2000”, an ongoing Build Operate and Transfer (BOT) concession contract which commenced in 2001 and is expected to last until 2036.
To improve the road system for inland transport. The project is expected to bring about savings in time, vehicle operating costs, road accidents and some emissions benefits as a result of network capacity enhancements.
If the project were to be undertaken within the EU, by virtue of its technical characteristics the project is classified as an Annex I project according to the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. Jamaican national legislation requires a full EIA including public consultation for all road projects. A comprehensive EIA was conducted including a detailed nature assessment. The approval was granted by the competent authority following extensive public consultation. The Competent Authority issued the environmental permit in January 2008. Prior to the project-related EIA, the Jamaican Government also conducted, in 2000, a Strategic Environmental Assessment which covered the entire Highway 2000 project. The overall environment impact of this project is considered to be acceptable to the Bank.
The procurement procedures employed by the promoter are considered satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.