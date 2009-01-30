Cementos Molins Energy Efficiency

Übersicht
Cementos molins SACementos molins SA
The project concerns the modernisation of an existing cement plant located in Sant Vicenç dels Horts, 10 km from Barcelona, Catalonia.
The project consists in the construction and operation of a single 4100 t/d state of the art production line, which would replace 3 existing production lines. The project makes efficient use of certain parts of the existing plant (cement mill, packaging, and storages).
The project falls under Annex II of EU directive 97/11 as amended and an EIA has been prepared. Authorisation (construction license) has already been obtained from the competent authorities. The project also implies significant environmental improvements.
The promoter, a private company, operates in a liberalised sector open to free market competition and is not subject to EU Procurement Directives. The promoter obtains main equipment and services for its project via negotiated procedures amongst specialised engineering companies. This procedure is in the best interests of the project, in terms of quality, prices and timely implementation, and it is therefore in line with the Bank’s procurement policy.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.