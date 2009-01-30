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CEMENTOS MOLINS ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2009 : 60.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Annex to the Environmental Licence (from the Generalitat de Catalunya) - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Environmental Licence (from the Generalitat de Catalunya) - ES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2009
20080472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cementos Molins Energy Efficiency

Cementos molins SACementos molins SA

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60 million.
Estimated to be around EUR 125 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the modernisation of an existing cement plant located in Sant Vicenç dels Horts, 10 km from Barcelona, Catalonia.

The project consists in the construction and operation of a single 4100 t/d state of the art production line, which would replace 3 existing production lines. The project makes efficient use of certain parts of the existing plant (cement mill, packaging, and storages).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EU directive 97/11 as amended and an EIA has been prepared. Authorisation (construction license) has already been obtained from the competent authorities. The project also implies significant environmental improvements.

The promoter, a private company, operates in a liberalised sector open to free market competition and is not subject to EU Procurement Directives. The promoter obtains main equipment and services for its project via negotiated procedures amongst specialised engineering companies. This procedure is in the best interests of the project, in terms of quality, prices and timely implementation, and it is therefore in line with the Bank’s procurement policy.

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Weitere Veröffentlichungen
Annex to the Environmental Licence (from the Generalitat de Catalunya) - ES
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
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Environmental Licence (from the Generalitat de Catalunya) - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen