South North Water Conveyor

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The public promoter is the Ministry of Water and Irrigation (acting through the Water Authority of Jordan). The concession for the implementation of the project was awarded to a private company, Gama Enerji A.S.
A Design Build Finance Operate and Transfer concession to put in place a new well field and a conveyor system including a 325 km pipeline running south-north in the Kingdom, with the objective of providing 100 million m3 of potable water annually, exclusively drawn during the concession period from the Disi Aquifer, mainly for the Greater Amman region.
The project aims at improving water supply infrastructure in order to address the water scarcity issue, an important natural constraint to Jordan’s economic growth and development.
The project has been subject of environmental procedures and assessments in line with national legislation and the regulations of major project lenders. The Environmental and Social Assessment established in 2004 was reviewed and updated in 2008.
The company Gama Enerji A.S. has been selected on the basis of international competitive bidding in line with national legislation, and acceptable to EIB. EPC and O&M agreements are being established.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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