PROPAPIER - KAPAZITAETSERWEITERUNG

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The transaction is for financing of the expansion and upgrade of the borrower’s production facilities in Eastern Germany and in Poland.
The additional containerboard production capacity in Germany is expected to reduce the company’s need to purchase paper from the Asian markets, thereby also allowing further corrugated board production capacity expansion in Poland. Furthermore, the investments are contributing to further vertical integration of Progroup’s paper/corrugated board business value chain which is expected to have a positive impact on the company’s competitive position and cost structure going forward.
Being located in Eastern Germany and indirectly encouraging the collection and use of waste paper, the project contributes to the EU objectives of supporting convergence regions as well as promoting the sustainable use of natural resources.
The new containerboard production plant (Paper Machine PM2) falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC and requires an EIA. It is also included in the Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning Integrated Pollution Prevention and Control and has to have a permit issued in accordance with this Directive. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives). Corrugating plants are based on a dry process and are not listed in Annex I or II of the EIA Directive.
The promoter is a private company that is not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is standard practice for this industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.