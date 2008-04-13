NG Gas Distribution Phase I (2008-11)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
1-3 Strand
LONDON WC2N 5EH
United Kingdom
Website: www.nationalgrid.com
David R. Morgan – Treasury Manager
Rehabilitation & improvement of National Grid's gas distribution network covering four gas distribution networks (“GDNs”) in the UK, located in Central & South East England, Phase I (2008-11) of the 5 year regulatory investment programme 2008-13.
The Project contributes to the UK’s energy policy, committed to delivering the Government’s goals of safe, secure and sustainable energy supplies and ultimately a low-carbon economy, through competitive and independently regulated energy markets.
Based on current information, the investment programme falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC), leaving it to the competent authority to decide on the need for an EIA. In line with the Bank's guidelines, the Promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be assessed during appraisal. The vast majority of the programme will consist of the renewal of low pressure underground pipes in urban areas not requiring an EIA, contributing to improved safety and the reduction of losses. Any environmental impact is expected to be minimal and limited to the construction period.
The Promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by procurement Directive 2004/17/EC, including the publication in Official Journal of EC where appropriate. Detailed procedures applied by the Promoter will be reviewed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.