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HBOR LOAN FOR SMES AND MID-CAP

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/03/2009 : 250.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: Umfangreiche Unterstützung für KMU durch neues Darlehensprodukt der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/03/2009
20080408
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HBOR Loan for SMEs and Mid-Cap

Hrvatska banka za obnovu I razvitak

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million including a Mid-Cap tranche up to EUR 50 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for SMEs with a Mid-cap tranche for financing SME and medium-sized companies’ projects (including projects in the field of tourism), small and medium scale infrastructure projects promoted by local authorities and any size industrial investment in the fields of the knowledge economy, energy and environmental protection. It is expected that grant schemes provided by the European Commission under the Energy Efficiency Finance Facility will be included in the credit line.

Make available access to long-term funds at affordable interest rates to small and medium size enterprise and local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Legal documentation will stipulate the obligation for financial intermediaries to ensure that projects financed under this credit line are in line with relevant national and/or EU environmental legislation.

Legal documents oblige the borrower to ensure that equipment purchases, services and works are procured in compliance with Bank’s usual criteria.

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Kroatien: Umfangreiche Unterstützung für KMU durch neues Darlehensprodukt der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen