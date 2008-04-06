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MPS GROUP LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2008 : 250.000.000 €
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Erstes „EIB-Darlehen für KMU” an die Monte dei Paschi di Siena-Gruppe für Leasingprojekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2008
20080406
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MPS Group Loan for Smes

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) and its leasing subsidiaries MPS Leasing and Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. (MPS LF) and MPS Commerciale Leasing S.p.A. (MPS CL).

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to finance, via leasing schemes, eligible investments promoted by small and medium-sized enterprises in industry, services and tourism throughout Italy.

To sustain small and medium-sized projects contributing to the reinforcement of the productivity and competitiveness of SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Complying with EU and national legislation on environmental protection.

Complying with EC procurement procedures.

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Erstes „EIB-Darlehen für KMU” an die Monte dei Paschi di Siena-Gruppe für Leasingprojekte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Erstes „EIB-Darlehen für KMU” an die Monte dei Paschi di Siena-Gruppe für Leasingprojekte
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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