THESSALONIKI METRO B

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of extension of the Thessaloniki metro system, including the upgrading of existing fleet, signalling and control systems, parking facilities.
The project runs through areas designated as Convergence Regions and is therefore eligible for Bank financing under Article 309, point (a) projects for developing less developed regions - “regional development” and (c) common interest - “enhancing urban environment – sustainable urban transport”, of the EC Treaty.
Metro Projects fall under Directive 2011/92/EU and therefore competent authorities decide on a case by case analysis if a full EIA has to be carried out or not. In this case, a full EIA has been carried out. During the appraisal it will be examined that all parts of the project comply with EU Directives on the environment, including the EIA Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC. The question of the projects falling within a plan or a program requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.
In general, metro projects are characterised by a positive impact on the environment thanks to the ability of metro’s to attract car drivers into the public transport system and because underground infrastructure removes surface traffic from densely built-up urban area.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.