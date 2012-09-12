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THESSALONIKI METRO B

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/09/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EL
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI METRO B
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - THESSALONIKI METRO B

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/09/2014
20080399
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THESSALONIKI METRO B
ATTIKO METRO S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 820 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of extension of the Thessaloniki metro system, including the upgrading of existing fleet, signalling and control systems, parking facilities.

The project runs through areas designated as Convergence Regions and is therefore eligible for Bank financing under Article 309, point (a) projects for developing less developed regions - “regional development” and (c) common interest - “enhancing urban environment – sustainable urban transport”, of the EC Treaty.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Metro Projects fall under Directive 2011/92/EU and therefore competent authorities decide on a case by case analysis if a full EIA has to be carried out or not. In this case, a full EIA has been carried out. During the appraisal it will be examined that all parts of the project comply with EU Directives on the environment, including the EIA Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC. The question of the projects falling within a plan or a program requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.

In general, metro projects are characterised by a positive impact on the environment thanks to the ability of metro’s to attract car drivers into the public transport system and because underground infrastructure removes surface traffic from densely built-up urban area.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI METRO B
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - THESSALONIKI METRO B
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI METRO B
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46364078
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20080399
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - THESSALONIKI METRO B
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222727
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20080399
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THESSALONIKI METRO B
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - THESSALONIKI METRO B
Andere Links
Übersicht
THESSALONIKI METRO B
Datenblätter
THESSALONIKI METRO B
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen