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FIPA - ANGOLA PRIVATE EQUITY FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.054.054,05 €
Länder
Sektor(en)
Angola : 4.054.054,05 €
Dienstleistungen : 4.054.054,05 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2009 : 4.054.054,05 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Erster auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichteter Private Equity-Fonds in Angola erzielt zum ersten Zeichnungsschluss ein Volumen von 28 Mio USD. Die EIB übernimmt eine Beteiligung von 6 Mio USD

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 04/11/2009
20080375
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIPA – Angola Private Equity Fund

Angola Capital Partners (ACP), a joint venture between Banco Africano de Investimento (BAI) and Norfund (Norway). ACP will originate, implement, manage and realise investments on behalf of FIPA. ACP Management will include from the start three investment executives, already identified.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EIB’s commitment would be to make an initial investment of up to EUR 5 million. and increase its investment in the fund as FIPA grows towards its capitalization target (see below). EIB will not exceed 20% of the total investments made during the life of the fund at any time.
The fund (FIPA) has a target capitalisation of USD 100 million., however it is anticipated that a first closing will be done with a core group of investors at a level of USD 22.5 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

FIPA will be a private equity fund promoted by Norfund and BAI, a local, private commercial Angolan bank. FIPA’s objective will be to invest in local enterprises in Angola, thus overcoming the lack of equity/venture capital and similar instruments in the country.

FIPA will be the first private equity fund in Angola focusing on investments in established and/or start-up local SMEs. Target size of the fund is USD 100 million., investments will take the form of equity, preference shares or loan instruments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not available.

Not applicable.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen