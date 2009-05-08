FIPA – Angola Private Equity Fund

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Angola Capital Partners (ACP), a joint venture between Banco Africano de Investimento (BAI) and Norfund (Norway). ACP will originate, implement, manage and realise investments on behalf of FIPA. ACP Management will include from the start three investment executives, already identified.
FIPA will be a private equity fund promoted by Norfund and BAI, a local, private commercial Angolan bank. FIPA’s objective will be to invest in local enterprises in Angola, thus overcoming the lack of equity/venture capital and similar instruments in the country.
FIPA will be the first private equity fund in Angola focusing on investments in established and/or start-up local SMEs. Target size of the fund is USD 100 million., investments will take the form of equity, preference shares or loan instruments.
Not available.
Not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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