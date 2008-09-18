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OGK-5 POWER PLANT MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Russland : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/03/2010 : 250.000.000 €
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Public Consultation and Disclosure Plan (PCDP) - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Spanien: EIB und Spaniens Ministerium für Infrastruktur unterzeichnen Finanzierungsvertrag für sozialen Wohnungsbau
Zugehörige Pressemitteilungen
Russland: EIB-Darlehen von 250 Mio EUR für die Stromerzeugung zur Verbesserung der Energieeffizienz und Verringerung der Emissionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/03/2010
20080333
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OGK-5 Power Plant Modernisation
OGK-5 JSC
Contact person: Mr Luca Sutera, OGK-5 Chief Financial Officer
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million.
Approximately EUR 500 million (including construction of the CCGT as well as rehabilitation of existing generating capacity).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade of the Nevinnomyssk GRES power plant in Southern Russia, including the rehabilitation of existing generating capacity and building of a modern, efficient Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) unit to replace two old gas-fired steam units.

The project aims to increase energy efficiency and to promote the differentiation of energy supply as well as operational safety of the energy infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size and technical characteristics, the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB guidelines. The EIA process has been initiated and its review will form part of the Bank's appraisal of the project. The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

The rehabilitation component of the project is expected to be procured under a number of separate works, supply and services contracts using mainly international tendering procedures. The new CCGT plant will be procured under a single Engineering, Procurement and Construction (EPC) contract. CCGT plant procurement has been initiated by OGK-5 under RAO UES public procurement practices, and the procurement has been completed after privatisation of the company.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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