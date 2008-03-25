European Parliament KAD1 - KAD2

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Renovation of the existing building (KAD1) and extension (KAD2) of the current premises of the European Parliament's Konrad Adenauer building in the Grand Duchy of Luxembourg.
The purpose of the project is to bring together on a single Kirchberg Plateau site, adjoining the existing Konrad Adenauer building (KAD1), all the infrastructure required to accommodate the activities of the Secretariat General of the European Parliament, which are currently scattered across Luxembourg city. This will serve to streamline the institution's operating costs and provide it with modern facilities, tailored to today's communications and maintenance standards as well as its requirements in terms of comfort, ergonomics, security, energy savings and overall cost.
The project falls under the requirements laid down in the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The Competent Authority screened the project in and an Environmental Impact Assessment is being carried out.
Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.