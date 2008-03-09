Gamesa Wind Power RDI II

Übersicht
Gamesa S.A. is the third largest supplier of wind turbines in the world.
The project concerns the co-financing of an Gamesa’s wind energy R&D programme for 20082011, aimed at a further enhancement of wind based electricity generation technologies.
The development of wind power is one of the priorities of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). The project will strengthen the innovative capacity and the competitive position of Gamesa, which is a leading wind turbine manufacturer. European wind turbine manufactures dominate the global wind manufacturer market. This project will support the development of an important renewable energy technology and of the international competitiveness of a European wind turbine manufacturer.
The project’s RDI activities will be carried out in existing research centers, and will not require any new construction. An EIA therefore is not required per EU Directive 97/11. The project promoter is required to respect the requirements of EU Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC.
Procurement rules and regulations do not apply to private industry projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.