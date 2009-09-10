PPC Transmission & Distribution V

Some schemes of the project involving long 400 kV overhead lines will fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended, while the remainder will fall under ANNEX II, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. However, many project schemes are expected to be distribution reinforcements that will not require formal EIAs and will have minimal or no environmental impact.

The impacts that can be typically expected for the project schemes relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The EIA screening criteria applied by the national competent authority in Greece and the provisions for biodiversity assessment of projects will be investigated during appraisal.