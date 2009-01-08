London Crossrail (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Transport for London.
Construction of a 60 km East-West urban railway connecting Central London with some of its main outskirts and with TEN-T nodes of Heathrow Airport and high-speed railway stations of Paddington and Stratford.
Crossrail, a key element of the development plan for London and the Government’s Transport Plan, will help support and maintain the status of London as a World City by improving its accessibility with public transport, meeting the requirements of business and tourism expansion.
Given that urban railway projects fall under Annex II of Directive 85/337/EC and subsequent revisions, competent authorities decide on the requirement of an EIA. In the proposed project, a full EIA has been carried out with details to be examined during appraisal (http://billdocuments.crossrail.co.uk/).
The question of the project being part of a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC will equally be examined during project appraisal.
The competent authority will be required to confirm also that the Project complies with the requirements of EU nature conservation policy, according to the EU Birds Directive (79/409/EEC) and Habitat Directives (92/43/EEC) and Natura 2000.
TfL is an organisation that is subject to EU public procurement directives (2004/17/EC and 2004/18/EC). The Bank will require the promoter to ensure that all contracts to be funded by the Bank will be published and let in accordance with EU regulations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.