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SCA HYGIENE PRODUCT AND PACKAGING RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
194.067.360,8 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 194.067.360,8 €
Industrie : 194.067.360,8 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2008 : 194.067.360,8 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2008
20080270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCA Hygiene Product and Packaging RDI

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan up to SEK 2 billion (EUR 211 million).
Approximately SEK 4.2 billion (EUR 440 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the part-financing of SCA’s RDI expenditures in the 2008-2011 period.

The project concerns investments in research, development and innovation related to paper-, packaging-, personal care- and tissue products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities. An EIA might therefore not be required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The promoter will be obliged to assure that the provisions of the EIA Directive and those of any other relevant environmental acquis are complied with, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives.

EU procurement regulation does not apply to this private industry project.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen