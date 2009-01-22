Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ACADEMIC RESEARCH CENTRES

Unterzeichnung(en)

Betrag
335.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 335.000.000 €
Dienstleistungen : 335.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2009 : 335.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt kleine Unternehmen und Forschung mit Darlehen in der Rekordhöhe von 900 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Januar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2009
20080260
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Academic Research Centers

Undersecretariat of the Treasury
Prime Minister’s Office
Foreign Economic Relations

Mr. Memduh Aslan Akçay
Director General

İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek/ Ankara/ TURKEY
Phone : (+90 312) 213 68 73
Fax : (+90 312) 212 85 50 / 87 37
www.treasury.gov.tr

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 -250 million, to be verified during appraisal.
Estimated to exceed EUR 600 million. Will be verified during appraisal.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the proposed loan is to co-finance, via the Undersecretariat of Treasury, two elements of the public science system of the Republic of Turkey: (a) public investments in RDI production of academic staff employed by Turkish universities in 2009 and 2010 (b) public investments in the scientific equipment of universities in 2009 and 2010.

Co-financing public science system of the Republic of Turkey for improving RDI infrastructure and for strengthening research capacity at the top public universities and research centers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The competent authorities are to consider the environmental impact of RDI activities in the context of prevailing national planning and environmental regulations.

The Bank will require that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant national procurement legislati.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt kleine Unternehmen und Forschung mit Darlehen in der Rekordhöhe von 900 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt kleine Unternehmen und Forschung mit Darlehen in der Rekordhöhe von 900 Mio EUR
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen