ACADEMIC RESEARCH CENTRES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Undersecretariat of the Treasury
Prime Minister’s Office
Foreign Economic Relations
Mr. Memduh Aslan Akçay
Director General
İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek/ Ankara/ TURKEY
Phone : (+90 312) 213 68 73
Fax : (+90 312) 212 85 50 / 87 37
www.treasury.gov.tr
The purpose of the proposed loan is to co-finance, via the Undersecretariat of Treasury, two elements of the public science system of the Republic of Turkey: (a) public investments in RDI production of academic staff employed by Turkish universities in 2009 and 2010 (b) public investments in the scientific equipment of universities in 2009 and 2010.
Co-financing public science system of the Republic of Turkey for improving RDI infrastructure and for strengthening research capacity at the top public universities and research centers.
The competent authorities are to consider the environmental impact of RDI activities in the context of prevailing national planning and environmental regulations.
The Bank will require that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant national procurement legislati.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.