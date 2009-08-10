SY MUNICIPAL & ENVIRONMENT INFRASTRUCT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns different investment schemes in Syrian municipalities, with special emphasis on improving the current urban infrastructure. The investments mainly cover the fields of urban renewal, urban traffic and transport, public tourist facilities, wastewater and solid waste management.
The project aims to improve priority infrastructure and the quality of local life in Syrian municipalities, to increase competitiveness and promote local economic growth.
The Promoter will be required to implement all investment schemes under this loan in compliance with the substance of EU environmental legislation (namely EIA, nature conservation areas and energy performance of buildings (EPBD)). Proposals for environmental monitoring will be reviewed by the Bank and the Bank will monitor the process closely during implementation.
National and international procurement is envisaged, in line with the relevant EU procurement directives and the Syrian procurement law. The Finance Contract will include standard clauses covering the procurement aspects and obligations in line with EIB Procurement Guidelines. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.