Ostrava Municipal Infrastructure

Unterzeichnung(en)
Übersicht
City of Ostrava
A multi-sector framework facility for financing investment schemes that the Ostrava City will undertake within the framework of the 2007-13 EU programming period. The project will comprise schemes co-financed by EU Structural Funds and the City’s own investments. The schemes, mostly of small and medium size, will pertain primarily to urban renewal, environment (in particular sewerage system investments and energy saving measures in buildings) as well as to other sectors under the City’s responsibility.
The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the City's continuing development, and a pre-requisite for increasing its attractiveness to investors, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens.
For the sub-projects co-financed on programme level (EU Operational Programmes) a Strategic Environmental Assessment is required, in order to comply with the EU Directive 2001/42/EC. Some of the schemes to be financed may fall under the requirements laid down in the European Directive 85/337/EEC and subsequent revisions. The Bank will request to be informed of the actions/decisions taken by the Promoter on the necessity of undertaking an EIA for the sub-projects.
The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules as implemented by national law.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.