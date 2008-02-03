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ANDALUCIA WIND POWER PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
148.347.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 148.347.000 €
Energie : 148.347.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2009 : 30.153.740,67 €
20/05/2009 : 118.193.259,33 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/05/2009
20080203
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Andalucia Wind Power Project
Energia y Recursos Ambientales & Grupo Inverduero
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 190 million.
Estimated to be around EUR 380 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A wind power project of 242 MW plant capacity composed of eight wind farms in the Spanish regions Andalucía and Castilla La Mancha.

The development of renewable energy sources is a priority of the EU. The EU Council adopted a binding target of 20% share of renewable energies in overall EU energy consumption by 2020 and the project contributes to this objective. The development of renewable energy contributes to several key objectives of the EU: security of supply, environment, particularly fight against climate change and international competitiveness (to put EU industry at the forefront of the rapidly growing low-carbon technology sector). Additionally, the investments included in the operation are located in a Convergence region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement in line with EIB guidelines for private sector projects.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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