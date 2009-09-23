ARCELORMITTAL R D FACILITY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of activities for research, engineering and technological innovation related to process improvements (aimed at energy reductions, emission reductions, recovery and recycling of steel, steel and metal products, and by-products), and new steel product developments.
The project is in line with the research priorities in the European Steel Technology Platform’s Strategic Research Agenda, driving the productivity, competitiveness and environmental sustainability of the European steel industry, consistent with the recommendations of the Lisbon Council.
The R&D activities are carried out in existing plants and are therefore not expected to be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA). Certain activities that are needed for the first industrial implementation of improved processes, despite being carried out in existing plants, due to new technical features may cause the project to fall under appendix II of Directive 85/337, amended by Directive 97/11, leaving to local authorities to decide whether an EIA should be performed. This will be addressed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.