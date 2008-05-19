Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HAA GROUP MONTENEGRO GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2008 : 30.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Montenegro: Erstes EIB-Darlehen für KMU und Gebietskörperschaften

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/10/2008
20080195
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HAA Group Montenegro GL
Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line operation for financing small and medium-scale projects promoted by SMEs or by other final beneficiaries in the field of environmental protection, energy savings, infrastructure, industry, services and tourism.

Provide access to long-term funds at affordable interest rates to sectors of the economy with limited access to financing – small and medium size enterprises and local authorities..

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of sub-projects with EU directives.

The final intermediaries will be requested to ensure compliance of sub-projects with relevant national and EU procurement laws, as appropriate.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Montenegro: Erstes EIB-Darlehen für KMU und Gebietskörperschaften

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Montenegro: Erstes EIB-Darlehen für KMU und Gebietskörperschaften
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen